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Yunanlıların ölüme terk ettiği 42 göçmen, Kuşadası açıklarında kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi Körfezi’nde Yunanlılar tarafından geri itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Körfezi'nde Yunanlılar tarafından geri itilen 42 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nin açıklarında bir grup düzensiz göçmenin Yunanlılar tarafından geri itildiği bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, radarla yer tespiti yapıp kısa süre içerisinde bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına geri itilen 42 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkartıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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