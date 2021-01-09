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Yunus ekipleri çalınan elektrikli bisikleti yarım saatte buldu

Aydın’da çalınan elektrik bisiklet, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri’nin dikkati sayesinde yarım saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.

Aydın'da çalınan elektrik bisiklet, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri'nin dikkati sayesinde yarım saat içerisinde bulunarak sahibine teslim edildi.



Olay, Aydın merkez Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 210 sokak üzerinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinde aperitif yemek kuryesi olarak çalışan Y.Ö. 210 sokak üzerindeki bir apartmana şipariş teslim etmek için girdi. Apartmandan çıktığında elektrikli bisikletinin çalındığını fark eden Y.Ö. durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler gerekli incelemeyi yaparak Y.Ö.'yü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.



İfade verirken elektrikli bisikleti bulundu



Verilen marka, model ve renk üzerinde bölgede araştırma yapan Motosikletli Polis Timleri Orta Mahalle 203 sokakta durumundan şüphelendikleri elektrikli bisikletli bir şahsı durdurdu. Yapılan incelemede elektrikli bisikletin yarım saat önce çalınan bisiklet olduğu anlaşılarak bisiklet üzerindeki şüpheli gözaltına alındı. Yarım saat içerisinde motosikletine kavuşan Y.Ö. polis ekiplerine teşekkür etti.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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