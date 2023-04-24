Yunus ekipleri suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timi tarafından 19 aranan şahsı yakalanırken, 5 şahıstan da narkotik madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 'yunus' olarak bilinen motosikletli polis timi halkın huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler son günlerde yapmış olduğu çalışmalarda; aralarında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçundan 9 yıl 10 ay hapis cezası olan şahsın da olduğu toplam 19 aranan şahıs ile bir şahsı hırsızlık yaparken suçüstü kıskıvrak yakaladı. Öte yandan; 5 şahıstan değişik miktarlarda narkotik maddeler ele geçiren ekipler, 1 adet çalıntı motosiklet bulundu.