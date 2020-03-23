Yurt dışından gelen 180 vatandaş Aydın'da gözlem altına alındı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 adet Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurdunda gözlem altında bulunduğunu açıklarken, Lüksemburg'tan gelen 180 kişilik grubun, Aydın'da gözlem altına alındığı öğrenildi.

Tüm dünyayı saran yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte Türkiye'ye dönen vatandaşların 14 günlük gözlem sürecini geçireceği adres Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtları oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şu ana kadar yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşın 23 ildeki 36 KYK yurdunda gözlem altında bulunduğunu açıkladı. Dünyada etkili olan Covid-19 salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri hızlı ve koordineli bir şekilde hayata geçirdiğini belirten Bakan Kasapoğlu, başta Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu olmak üzere ilgili kurumların toplantılarında alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamaya geçildiğini vurguladı.

23 ilde 36 KYK yurdu tahsis edildi

Bakan Kasapoğlu, vatandaşların gözlem altında bulunduğu yurtlarda toplam oda sayısının 13 bin 670, kapasite sayısının ise 49 bin 932 olduğunu dile getirdi. Kasapoğlu, “Ancak bu yurtlarımızda gözlem altında tutulan vatandaşlarımızın her birinin gözlem kuralları gereği ayrı odalarda kaldıklarını vurgulamak isterim” dedi.

180 vatandaş Söke'de gözlem altında tutuluyor

Aydın'ın Söke ilçesinde yer alan Meryem Yazıcıoğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda, Lüksemburg'tan ülkemize gelen 180 vatandaşın ayrı odalarda, 14 gün boyunca gözlem altına alındığı öğrenildi.