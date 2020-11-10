Yürüme engelli Koşan, "Bir engelde siz olmayın"

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da gün içinde karşılaştıkları zorluklarla mücadele eden engelli bireylerin engelleri, duyarsız vatandaşlarca adeta ikiye katlanıyor. Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in Tepecik Mahallesi'nde ikamet eden ve aynı zamanda Türkiye Aydın Sakatlar Derneği Disiplin Kurulu Üyesi olan, doğuştan engelli Mehmet Koşan, bazı vatandaşların duyarsız ve bilinçsiz olduğunu ifade ederek herkesi duyarlı olmaya davet ederek “Bize acımalarını değil, sadece engel olmamalarını istiyoruz” dedi.

“İnsanların bize acımasını istemiyoruz”

Her insanın bir engelli adayı olduğunu hatırlatan Koşan; “Bize anlayış göstermeleri için bizim durumumuza gelmelerini istemiyoruz. Ancak hayatımız herkesinki kadar kolay değilken, en büyük engelimiz maalesef vatandaşımız. İnsanların bize acımasını istemiyoruz, yeter ki bize engel olmasınlar” dedi.

“Yeterli duyarlılık ve bilincimiz yok”

Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan akülü araba şarj istasyonunun kablo bağlantı girişinin şimdiye kadar bir çok kez tamir edildiğini ifade eden Koşan; “Özellikle Kent Meydanı'nda bizler için bulun şarj istasyonlarını bazı duyarsız vatandaşlar sürekli olarak bozuyor ve sürekli tamir ediliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlarımız için gerekli özveriyi gösteriyor. Bizim için servis araçları temin etti, yapılan rampalarda bozukluk meydana geldiğinde hemen düzeltiliyor. Ancak günümüzde hala engelli rampasının ne olduğunu, kimler için yapıldığını bilmeyen, engelli rampalarına, engelli park alanlarına araçlarını park edenler, engelli kaldırımlarını gereksiz yere işgal edenler var. Maalesef engelli vatandaşlarımız için gerekli duyarlılık ve bilincimiz yok” dedi.

“İnsan evine zarar verir mi hiç”

Engelli bireylere yönelik yapılan hizmetler konusunda vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ifade eden Koşan; “Tepecik Mahallesi Piyade Şehit Er Meydanı'nda bulunan engelliler için yapılan otobüs durağımızın camı geçtiğimiz günlerde ikinci defa kırıldı. Bu durağın camlarının kırılmasında herhangi bir neden yok. Vatandaş olarak beraber yapılan çalışmalara saygı duyup korumalıyız. Bunlar bizim vergilerimizle yapılıyor. Bu sokaklar, bu caddeler, bu ağaçlar bizim evimiz. İnsan kendi evine zarar verir mi hiç” diyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.