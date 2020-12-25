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Yürüme engelli Serhat tekerlekli sandalyesine kavuştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde yürüme engelli Serhat Teke’ye, Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yürüme engelli Serhat Teke'ye, Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.


Yedieylül Mahallesi'nde yaşayan ve doğuştan yürüme engelli 12 yaşındaki Serhat Teke'nin ailesi çocukları için Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na tekerlekli sandalye için başvurdu. Yapılan inceleme sonucunda tekerlekli sandalyesi temin edilen Teke'ye, sandalyesini Vakıf Müdürü Selami Ertaş aileyi evlerinde ziyaret ederek teslim etti. Efeler Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Efeler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden sosyal yardımlardan yararlanma şartlarına uygun kimselere ayni ve nakdi yardımlar ile özür gruplarına göre tespit edilen tıbbi yardımlar yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

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