İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yürüyüş yaparken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde evden yürüyüş yapmak için çıkan 65 yaşındaki Hüseyin Hüsnü Baykara, geçirdiği kalp krizi sonucu sokak ortasında hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde evden yürüyüş yapmak için çıkan 65 yaşındaki Hüseyin Hüsnü Baykara, geçirdiği kalp krizi sonucu sokak ortasında hayatını kaybetti.



Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi Şehit Pilot Yüzbaşı Akgün Sezginer sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şeker hastası olan Hüseyin Hüsnü Baykara (65) evden yürüyüş yapmak için dışarı çıktı. Kısa süre yürüdükten sonra evine dönmek için dinlenmek isteyen Baykara, bir sitenin duvarına yaslandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı adam aniden yere düşerek kafasını vurdu. Dakikalarca yerde yatan adamı kimse fark etmedi. Bu sırada yoldan geçmekten olan bir vatandaş, Baykara'nın yerde yattığını görüp durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ve polis, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Baykara'nın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.