Yüzde 40 hibeli düve alım desteği başvuruları başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TÜRKVET'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler, bir işletme; kapasitesini 10 başa tamamlayacak şekilde desteklenecek olup, düve alım bedelinin yüzde 40'u hibe olarak verilecek. Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (ADSYB) Başkanı Mehmet Sedat Güngör, başvuruların 14 Ocak 2020 tarihine kadar devam edeceğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2019 yılı tarımsal desteklemelere ilişkin karar kapsamında “Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği içindeki Düve Alım Desteği 20 Kasım 2019 tarihli ve 30954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Mehmet Sedat Güngör, bugün itibariyle başlayan Düve Alım Desteği başvurularının 14 Ocak 2020 tarihine kadar il ve ilçe Tarım Müdürlüklerine yapılacağını belirtti. Başkan Güngör, “Bu kapsamda; etçi, kombine ve sütçü ırklar ile mandalarda belirlenen ırklara yüzde 40 hibe desteği verilecek. Bu destek kapsamında fiyatlar; Gebe düvelerde 12 bin 500 TL/baş, 8 -15 aylık boş dişi sığır fiyatı 7.500 TL/baş, gebe manda fiyatı 10.000 TL/baş ve 8-15 aylık boş dişi manda fiyatı 6 bin TL/baş olarak belirlenmiştir” diyerek destekleme projesinin hayırlı olmasını diledi.

Yetiştiricilerimiz başvurularını bağlı oldukları İl ve İlçe Müdürlüklerine yapabileceğini kaydeden ADSYB Başkanı Mehmet Sedat Güngör, düve alımlarına ilişkin satın alma işlemleri hakkında Bakanlığın 14 şart belirlediğini kaydetti. Başkan Güngör, satın alınacak damızlık düve/mandalar kararın yayımı tarihi itibarıyla TÜRKVET'e kayıtlı ve yurt içinden temin edileceğini de belirterek “Damızlık düveler; aynı ırka ait anne ve babanın kızlarından olup, melez olmayacaktır. Gebe düveler; aynı ırktan suni tohumlama yoluyla ya da Bakanlıkça izin verilen boğalardan tabii tohumlama ile gebe bırakılmış olmalıdır.

Satın Alınacak damızlık hayvanlar aşağıda belirtilen aynı ırktan sadece boş dişi veya gebe olmalıdır: a- Etçi Irklar; Angus, Charolais, Limousin, Hereford, Belgium Blue b- Kombine Irklar; Simental Fleckvieh,Brown Swiss, Mondbeliard c- Sütçü ırklar; Holstein, Jersey,d- Manda.

Damızlık düvelerde/mandalarda brucella hastalığı için Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince alınan numunelerin, Bakanlığa bağlı laboratuvarlarca yapılan test sonuçları ve tüberküloz yönünden Bakanlık il/ilçe müdürlüklerince yapılan tüberkülin testleri negatif olmalıdır. Hastalıktan ari işletmeler hariç testler son 6 ay içinde yapılmış olmalıdır.

Düvelerin/mandaların temin edileceği yerler; Düveler, düve/manda yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, TİGEM'den, damızlık sığır yetiştirici birlikleri, damızlık manda yetiştirici birlikleri ile Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) ve iştiraklerinden temin edilmelidir” şartları bulunmaktadır. Desteklemeler hakkında detaylı bilginin bakanlığın web sitesinden ulaşılabilir” dedi.

Başkan Güngör ayrıca; Satın alınacak damızlık gebe düvelerin teslim tarihinde 13-25 aylık (390-750 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 90 gün gebelik, damızlık boş dişi sığırlar; teslim tarihinde en az 8- 15 aylık (240-450 gün) yaşta, damızlık gebe mandaların ise teslim tarihinde 20-40 aylık (600-1200 gün) yaş aralığında tohumlanmış ve en az 3 aylık (90 gün) gebelik, damızlık boş dişi mandaların da teslim tarihinde en az 12-24 aylık (365-730 gün ) yaş aralığında olması gerektiğini söyledi.