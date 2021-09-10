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Yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldıEdinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi’nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi milli park açıklarında yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı


Edinilen bilgilere göre, Kuşadası ilçesi Milli Parklar Bölgesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan ve kendi imkanları ile yüzerek karaya çıkan 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kıyıya çıkarılan göçmenler sağlık kontrolü ardından il göç idaresi yetkililerine teslim edildi.

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