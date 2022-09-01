Yüzme öğrenen çocuklar, havuzları doldurdu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde Kuyucak Belediyesi tarafından bu yıl hizmete açılan yüzme havuzunda yüzmeyi öğrenen çocuklar final gösterileri ile büyük beğeni topladı.

Kuyucak Belediyesi tarafından ilkbahar aylarında yapımı tamamlanan Horsunlu Mahallesi Sosyal Tesisleri'ndeki yarı olimpik yüzme havuzunda yaz başında açılan yüzme kurslarının sezon sonu final gösterileri yapıldı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün uzun yıllardır devam eden ‘Kuyucak'ta yüzme bilmeyen kalmayacak' projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Kuyucak'ta binlerce çocuk Metin Ertürk'ün hayata geçirmiş olduğu proje sayesinde yüzme öğrendi.

Horsunlu Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yılsonu final programına Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı. Kuyucak Belediyesi ve Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi'nin iş birliğiyle gerçekleşen kursların sonunda çocuklar sezon sonu final gösterilerinde hünerlerini sergiledi. Çocukların velileri de muhteşem gösterilere alkışlarla destek verdi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Okulların kapanmasıyla birlikte Kuyucak'ta ilçe merkezimiz, Pamukören ve Horsunlu Mahallelerimizde yüzme kurslarımızı başlattık. Yüzlerce çocuğumuz bu kurslardan faydalandı. Horsunlu'da sezon sonu gösterilerimizin ilkini gerçekleştirdik. Emeği geçen antrenörleri ve öğrencileri tebrik ediyorum. Çocuklarımız açtığımız bu kurslarda bilimsel şekilde yüzmeyi öğrendiler. Ailelerimize de çocuklarını bu kurslara gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu sene yüzmeyi öğrenen bu çocuklarımız önümüzdeki yıl d akurlara katıldıklarında artık denizin ortasında da kalsa karayı bulur geri gelirler” dedi.

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi'de konuşmasında Aydın'ın ilçelerine bakıldığında Kuyucak'ın öğrenci sayısına oranla başarıda en yakın ilçeye 3 kat fark attığını görüyoruz. Çocuklarımızın ailelerimizin desteği ile sportif faaliyetlere katılımları çok güzel. Bunun artarak devam etmesini diliyor emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.