Yüzyıllardır Milli Park'ta yaşıyorlar

Ö. 6. yüzyıldan bu yana alageyiklere ev sahipliği yaparken, alageyiklerinin yaşamı o dönemki vazoda betimlendiği ortaya çıktı.

Türkiye'de yalnızca Antalya Düzlerçamı bölgesinde bulunan alageyiklerin bir kısmı, soylarının korunması için 2012 yılında Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'na getirildi. Alageyiklerin kısa sürede bölgeye uyum sağlaması dikkat çekerken, Milli Park sınırları içerisinde yapılan arkeolojik çalışmada bulunan alageyik figürlü antik vazo, uyumun sebebini ise adeta gözler önüne serdi. M.Ö. 6. yüzyıla ait olduğu belirlenen antik vazonun üzerinde alageyik figürünün işlenmiş olması alageyiklerin yüzyıllardır Milli Park'ta yaşadığı ve Milli Park'ın doğal yaşam alanlarından olduğunu gösteriyor.

2012 yılında Antalya Düzlerçamı Yaban Hayatı Geliştirme sahasından alınarak, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkına yerleştirilen 18 adet alageyik, alana uyum sağlarken, alageyiklerin sayısı ise 2022 yılı itibariyle 70'e yükseldi.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü tarafından, konu ile ilgili yapılan paylaşımda Milli Park'ın, yüzyıllardır alageyiklerin doğal yaşam alanı olduğuna dikkat çekildi. Kısa sürede sağlanan uyumun sebebinin ise antik vazoda betimlendiği ifade edilen “Eve dönüş” başlıklı açıklamada “Aydın Milet Müzesi'ndeki Milli Park sınırlarından çıkarılan M.Ö. 6. yüzyıla ait alageyik figürlü antik vazo. Milli Parkımızın Mutlak Koruma Alanları'na 2012 yılında 18 adet yerleştirilen ve şuan sayıları 70'i bulan alageyiklerin, Milli Parkımızı yurtları olarak benimsemelerinin sebebi, antik vazoda betimlenmiştir” ifadelerine yer verildi.