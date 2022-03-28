Z Kuşağı, bu sergi ile geçmişi hatırlayacak

Aydın Efeler'de bulunan Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu'nda gerçekleştirilen proje ile Z kuşağı çocuklar geçmişle bağlantı kurdu. Öğrenci velileri ve okulun Türkçe öğretmenlerinin iş birliğinde hazırlanan ‘Geçmişten gelen sesler' projesi ile oluşturulan sergide günümüz gençleri yaklaşık bir asır öncesine yolculuk yaptı.

Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmenleri Seçil Bursa, Gözde Kurt, ve Adile Ak'ın öncülüğünde hazırlanan erginin açılışı Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Özcan tarafından yapıldı.

“Eskiyi bilmeyen yeninin kıymetini bilemiyor”

Günümüz gençliğinin en büyük sıkıntısının sahip olduğu imkan ve olanakları hayatın normal akışı olarak görmesi olduğunu belirten Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayrullah Tosun, bu sergi ile öğrencilere ülkenin bu günlere nasıl geldiğini hatırlatmak istediklerini belirterek sergiden sadece okul öğrencilerinin değil tüm çocukların faydalanabileceğini söyledi.

İnternet çağının yaşandığı günümüzde iletişim aracı olarak sadece kısa dalga radyonun sergilendiği projede, eskiden aydınlanmadan ısınmaya, çamaşır yıkamada kullanılan ahşap tekneden savunmada kullanılan hançerlere kadar pek çok eser sergilenirken mini bir müze görünümündeki sergideki eserlerin de bizzat veliler tarafından bağışlandığını kaydeden Okul Müdürü Hayrullah Tosun, “Gelişen teknoloji ve iletişim ile birlikte maalesef Z kuşağı adını verdiğimiz çocuklarımızın sabır ve tahammülü de azaldı. Özlem ve değer yargıları değişti. Bu proje ile çocuklarımızı gaz lambası önünde kitap yazan alimlerimizi, imkansızlıklara rağmen bir çok zanaatın nasıl icra edildiğini anlatmak istedik. Şu anda her şey elektriğe bağlı bir cihazın düğmesine dokunarak gerçekleştirilirken eskiden meşakkatli ve aylar süren uğraşlar sonucu bir şeyler yapılabildiğini anlatmak istedik” diyerek oldukça başarılı bir sergi ortaya çıkaran projedeki öğretmen ve velilere teşekkür etti.