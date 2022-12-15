Zabıta Memuru Gülgün Aktoğ Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kuşadası'nın sevilen zabıta memuru Gülgün Aktoğ'un cenaze törenine vatandaşların yanı sıra Belediye Başkanı Oğuzhan Turan ve mesai arkadaşları katıldı.

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görev yapan Gülgün Aktoğ, yakalandığı Buerger hastalığından dolayı bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Aktoğ'un cenazesi, bugün evinin önünden alınarak Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından sirenler eşliğinde Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası'na getirildi. Kuşadası Belediyesi önünde düzenlenen törene belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, belediye personeli ile Gülgün Aktoğ'un yakınları ve sevenleri katıldı. Kuşadası Hanım Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası Gülgün Aktoğ ebedi istirahatgahı için Kuşadası Yeni Asri mezarlığında defnedildi.