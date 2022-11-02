Zahmetle toplanan narlar Efelerli kadınların elinde ekşiye dönüşüyor

Efeler Belediyesi'nin hizmete açtığı yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası'nda üretilen ürünler çeşitlenirken, üreticilerden satın alınan narlar da nar ekşisine dönüşüyor.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın örnek ve en önemli projelerinden yüzde 100 Kadın Emeği Tarımsal Ürün Fabrikası hem üreticinin hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor. Efeler Belediyesi'nin kendi tarım arazilerinde hasat edilen ürünlerin yanı sıra, direkt olarak üreticiden değerinde satın alınan ürünler de fabrikada işlenerek vatandaşların sofralarında yerini alıyor.

Sadece kadınların istihdam edildiği tarımsal ürün fabrikasında üretilen enginar kalbi, saplı enginar, çanak enginar konserveleri, şevketi bostan, deniz börülcesi, deniz fasulyesi, erişte, domates konserveleri gibi çok sayıda ürüne bir yenisi daha eklendi. Efeler Belediyesi tarafından üreticiden değerinde satın alınan narlar fabrikada işlenmeye başladı. Büyük bir titizlikle ayıklanan narlar, daha sonra uzun saatler süren pişirme işleminin ardından nar ekşisine dönüşüyor. Katkısız, doğal, yüzde 100 nar ekşileri Başkan Atay'ın hizmete açtığı Efe Bakkal'da ve internet sitesi üzerinden tüm ülkeye satışa sunuluyor.