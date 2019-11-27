“Zamansız Kadınlar” 5 Aralık'ta Aydınlılar ile buluşacak

Aydın'da düzenlenecek olan “Zamansız Kadınlar” adlı gösterimde Cumhuriyet tarihine damga vurmuş kadınlar canlandırılacak.

Aydın Ticaret Borsası koordinatörlüğünde TOBB Aydın kadın girişimciler kurulu olarak 05 Aralık 2019 Pazartesi saat 20.00'de ADÜ Meandros Salonunda gerçekleşecek olan Araştırmacı- Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı tarafından hazırlanan Aydın'ın önde ve öncü kadınlarının da sahnede hayat vereceği “Zamansız Kadınlar” defile-konferans gösterimi için basın toplantısı düzenlendi.

TOBB Aydın İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esin Türker, ismi Aydın olan bir şehirde Atatürk'ün bize verdiği seçme seçilme hakkına bir teşekkür için, böyle bir organizasyonla yola çıktıklarını ifade ederek, “Atatürk devrimlerinin en önemlilerinden biri olan, kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 85'inci yıl dönümünde gerçekleştirilecek olan Zamansız Kadınlar ile Cumhuriyet tarihinde yer edinmiş kadınları canlandıracağız. Bu projede Cumhuriyetin ilklerini başaran kadınlar hayat bulacaktır. Proje, 30 senedir Atatürk araştırmacısı- yazar olarak çalışmakta olan İlknur Güntürkün Kalıpçı'nın uzmanlık alanı olan "Kurtuluş ve kuruluşta kadın kimliği" üzerinedir. Bu konudaki araştırmalarında 1919 ve 1938 arasında dünyaya ilkleri hediye etmiş pek çok kadınımız olduğunu ve bu öncü kadınlarımızı tanımadığımızı görerek gerçekten onları tanıtmak adına yapılmış bir projedir. Bizlere her zaman destek olan TOBB Başkanımız M.Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Projenin mimarı Araştırmacı-Yazar İlknur Güntürkün Kalıpçı'ya, Projemize destek sağlayan koordinatörümüz Aydın Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Sanayi Odası, Nazilli Ticaret Borsası, Nazilli Ticaret Odası, Söke Ticaret Borsası, Söke Ticaret Odası, Kuşadası Ticaret Odası ve Didim Ticaret Odasına, Aydın Adnan Menderes Üniversitesine ve etkinliğimizin daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağlayan siz değerli basın mensuplarına şahsım ve TOBB Aydın İl Kadın Girişicimler Kurulu olarak teşekkürlerimizi sunuyorum. Tüm Aydınlıları 05 Aralık 2019 Perşembe saat 20.00'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Salonuna davet ediyorum” dedi.

Zamansız Kadınlar programında format gereği Cumhuriyet tarihine damga vurmuş 22 kadın hemcinsleri tarafından canlandırılarak tanıtımı yapılacak.

Gösterimde, Kurtuluş savaşı kadınını Prf. Yelda Özsunan Dayanır, Çete Ayşe'yi Öznur Kale, Şükufe Nihal'i Esin Ülkü Beyazıt, Naciye Suman'ı Yasemin Ateş, Yıldız Moran'ı Ayşe Kızılkaya, Keriman Halis'i Figen Yurdakul, Mufide İlhan'ı Saadet Kavasgil, Süreyya Ağaoğlu'nu Sinem Kuyumcu, Sabiha Gürayman'ı Ruhsar Uzun, Leyla Asım'ı Semra Şener, Semiye Morkaya' yı Emel Uşaklı Filiz, Esin Zembilci'yi Yüksel Balı, İlmiye Bergman'ı Berna Akyüzlü, Dilhan Eryurt'u Bahtiyar Çekici, Halet Çambel'i Gamze Metin Yolcu, Sabiha Bengütaş'ı Hibeti Zeytin, Melehat Ruacan'ı Neşe Menderes, Edibe Subaşı'nı Sunay Karamık, Mihri Müşfik'i Hezer Sermin Kırıcı, Gül Esin Yıldız'ı Karabaş Taşçıoğlu, Latife Hanım'ı Esen Türker, Zübeyda Hanım'ı Semra Ağaççı canlandıracak.