Zeki Müren Efeler'de anılacak

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Zeki Müren, Efeler Belediyesi tarafından düzenlenecek konser ile anılacak.

Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından 11 Aralık Salı günü Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda saat:20.00'da Zeki Müren anısına konser düzenlenecek. Sanat güneşi Müren'in doğumunun 87. yıl dönümü anısına düzenlenecek olan konserde Şef Nedim Tarımcıoğlu yönetimindeki koro Müren'in unutulmaz eserlerini seslendirecek.

Kadife sesi ve vurgulu yorumu ile Zeki Müren'in yerinin doldurulamayacağını kaydeden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Sanatçımız bilindiği gibi 24 Eylül 1996'da aramızdan ayrıldı. Seslendirdiği birbirinden güzel eserler halen daha dilden dile dolaşıyor. Kendisini birbirinden değerli eserleri ile ilçemizde yad edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi de bu müzik ziyafetine davet ediyorum" dedi.