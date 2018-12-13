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Zeki Müren şarkıları Efeler halkını mest etti

Efeler Belediyesi Zeki Müren’in 87.

Efeler Belediyesi Zeki Müren'in 87. doğum yılı dolayısıyla konser düzenledi.


Efeler Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından düzenlenen konser Aydın İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirildi. Efeler halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde Müren'in birbirinden değerli eserleri seslendirildi. Vatandaşların da koroya hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde sanat güneşi Müren'in şarkıları kulakların pasını sildi.


Konser sonunda Zeki Müren ile bir anısını anlatan Efeler Belediyesi Başkan Vekili Halis Günday, Müren'i Taksim Gazinosu'nda dinleme şansına sahip olduğunu, koroyu dinlerken de o günlere gittiğini söyleyerek Koro Şefi Nedim Tarımcıoğlu ve koro üyelerini tebrik etti. Tarımcıoğlu'na çiçek takdim eden Günday, Efeler halkına geceye katılımlarından dolayı da teşekkür etti.

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