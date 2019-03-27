Zeus Mağarası turizme kazandırılıyor

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da bulunan Zeus Mağarasının turizme kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Işık ve Kuşadası Belediyesi sorumlularının katılımıyla Zeus Mağarası'nda proje çalışmaları ile ilgili olarak incelemelerde bulundu. Edinilen bilgiye göre, Zeus Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında birinci derece koruma alanı içindeki mağaranın korunması da sağlanacak. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi gören ve ziyaretçi akınına uğraşan Dilek Milli Parkı Markı girişindeki Zeus Mağarası'nın restorasyonu ve çevre düzenlemesi sağlanarak, tahrip olmasının gönüne geçilmesi hedefleniyor.