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Zeus Mağaras'nın gezi yolları ve seyir terası hizmete girdi

Kuşadası’na bağlı Güzelçamlı’da bulunan Zeus Mağarasının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'da bulunan Zeus Mağarasının turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar tamamlandı. Tarihi Zeus Mağarası'nın gezi yolları seyir terası projesi tamamlanarak, hizmete açıldı.


Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Işık ve yetkililerle birlikte Zeus Mağarası'nda tamamlanan projeyi yerinde inceledi. Tamamlanan proje ile ilgili bilgi alan Kaymakam Yücel, “ Zeus Mağarası'nın turizme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında öncelikle birinci derece koruma alanı içindeki mağaranın korunması da hedeflenmiştir. Proje kapsamında gezi yolları ve seyir terası vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Özellikle yaz aylarında büyük ilgi gören ve ziyaretçi akınına uğrayan Dilek Milli Parkımızın girişindeki Zeus Mağarası'nın hem restorasyonunu ve çevre düzenlemesini sağladık. Hem de gezi yolları ve seyir terasını hizmete sokarak, vatandaşımızın ve turistlerin ziyaretleri sırasında tahrip olmasının önüne geçilecek “ dedi.

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