Zeybek Mahallesi pazar yerine kavuştu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Zeybek Mahallesi sakinleri tarafından talep edilen pazar yeri, Efeler Belediyesi tarafından hizmete girdi.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki mahallelerinde artan nüfus oranı ile birlikte pazar yeri ihtiyacının ortaya çıktığını ifade eden Zeybek Mahallesi sakinlerinin pazar yeri talebini geri çevirmeyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, yeni pazar yerinin açıldığını duyurdu. Efeler'e yeni bir pazar yerinin daha eklenmesi ile birlikte Başkan Atay'ın adıyla gönderilen mesajda “Değerli Efeler Halkı, Zeybek Pazar yerimiz Zeybek Mahallesi 1529 Sokak üzerinde yarın ve her hafta Cumartesi günleri halkımızın hizmetinde olacaktır” ifadeleri yer aldı.