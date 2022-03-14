Zeybek mahallesinin en büyük sorunu sokak köpekleri oldu

Ülke genelinde en büyük sıkıntıların başında gelen başıboş sokak köpekleri, Aydın'da da ciddi sıkıntı olmaya başladı. Efeler ilçe Merkezi Zeybek Mahallesinde sürüler halinde gezen başıboş köpekler mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline geldi. Kadın, çocuk ve yaşlıların refakatçisiz dolaşmayı korktuğu mahallenin sakinleri çok korktuklarını belirterek soruna bir an önce çare bulunmasını istediler.

Antalya'nın Serik ilçesinde 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sokak köpeğinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanmasının ardından, Aydın Efeler İlçesi Zeybek mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar da benzer bir olay yaşanmaması için yetkililerden yardım istediler.

Köpeklerin yalnız başına olan, çocuk, yaşlı ve kadınları saldırdığını ve sayıları çok fazla olmasından dolayı korkutucu olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Maalesef onlarca köpek birlikte dolaşıyor. Bazen sayıları 100 civarında oluyor. Sürekli oluşturdukları gürültüyü bir yana bıraktık. Okula gidip gelen çocuklarımız yalnız başına evden çıkamaz oldu. Kadın ve yaşlılar da aynı durumda. Bir facia yaşanmadan bu sorunun çözülmesini bekliyoruz” diye konuştular.

“Hayvanseverler ne olur insanları da sevsin”

Hayvanları ve hayvanların yaşam haklarını saygılı olduklarını, ancak hayvanların hakları savunulurken insanların unutulmaması gerektiğini savunan mahalle sakinleri, “Elbette hayvanlar da korunmalı. Ancak burada insanların unutulması üzüntü verici. İlgili ve sorumlular bir şey yapmak istediğinde hayvan severler ciddi tepki gösteriyor. Bu hayvanlar kapılarımızın önünde yemlendiği sürece bizim çocuk ve kadınlarımızın güvenliği tehlikede. Sokak hayvanları için başka bir bakım ve besleme alanları belirlenmeli” diyerek bir faica yaşanmadan ilgili ve yetkili kim varsa gerekli önlemi almasını istediler.