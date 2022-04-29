İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Zeytin ağacına asılı halde bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde ölü bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi zeytin ağacına asılı halde ölü bulundu.


Olay, Kemer Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda birinin asılı halde olduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ağaçta asılı halde bulunan kişinin 24 yaşındaki Evrim Gökçe olduğunu ve hayatını kaybettiğini tespit etti. Gencin olay yerine gelen arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.