İhlas Haber Ajansı

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Zeytin bahçelerinde denetimler sürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalıklara karşı mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde zeytin bahçelerinde zararlı ve hastalıklara karşı mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor.



Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden zeytinde, zararlı ve hastalıklara karşı mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede harekete geçen Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ilçe genelinde bilgilendirme ve uyarılar yaparken, zeytin bahçelerinde de kontrollerini sürdürüyor. Bahçelerde yapılan genel kontrolün yanı sıra zeytinin fenolojik gelişimi de takip edilirken aynı zamanda kurulan feromon tuzaklarının da kontrolleri yapılıyor.

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