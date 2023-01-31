Zeytin bahçesinde kafatası ve kemik parçaları bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde kimliği belirsiz bir kişiye ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Yapılan ilk incelemelere göre kafatası ve kemik parçalarının, yaklaşık 4 aydır kayıp olan 71 yaşındaki müteahhit İsmail Demiral'a ait olduğu düşünülüyor.

Olay, Nazilli'nin Topandağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Özer ailesi, zeytin toplamak için bahçelerine geldikleri esnada zeytin ağacı dibinde kimliği belirsiz bir insan kafatası buldu. Kafatasının, bölgeye 1 kilometre uzaklıkta bulunan Eğriboyun Mezarlığı'ndan köpekler tarafından eşelenip getirilmiş olabileceğini düşünen aile, kafatasını buldukları yere gömdü. Daha sonra aile, az ileride kemik parçaları ile birlikte etrafa saçılmış halde kıyafet, kemer, ayakkabı, cüzdan, bir miktar para ve 109 gündür kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demiral'a ait nüfus cüzdanı buldu. Yaşanan olaydan şüphelenen aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, geniş çaplı araştırma gerçekleştirdi. Bulunan eşyaların kayıp müteahhit Demiral'a ait olduğu tespit edilirken, bulunan kemik parçalarının ve kafatasının ise Demiral'a ait olup olmadığı Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

“Köpekler eşeleyip getirdi sandık”

Zeytin bahçelerinde buldukları kafatasının, yakındaki Eğriboyun Mezarlığı'ndan köpekler tarafından getirilmiş olabileceğini düşünerek, dua edip gömdüklerini ifade eden Özer ailesi, “Önce kafatasını bulduk ve bunun yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mezarlıktan köpekler tarafından eşelenerek getirilmiş olabileceğini düşündük. Kafatasını bulduğumuz yere dua ederek gömdük. Daha sonra yaklaşık 30 metre ileride kemik parçaları ve etrafa saçılmış eşyaları bulduk. Durumdan şüphelendik ve hemen jandarmaya haber verdik” dedi.

Daha önce kontrol edilmiş

Nazilli'nin kırsal Bağcıllı Mahallesi'nde oturan evli ve 4 çocuk babası müteahhit İsmail Demiral, 14 Ekim 2022 tarihinde komşusu İrfan Ekşi'nin kullandığı otomobille Nazilli'ye gitti. İlçe merkezindeki işlerini halleden ikili, saat 17.30 sıralarında eve dönmek üzere tekrar yola çıktı. Demiral, Yeşil Mahalle, Kasap Kahvehaneleri mevkiine geldikleri anda otomobilden indi. Demiral'ın akşam eve gitmemesi ve telefonlarına cevap vermemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca geniş çaplı arama çalışması gerçekleştirildi ancak yaşlı adamın izine rastlanmadı. 109 gündür kayıp olan 71 yaşındaki Demiral'ın arama kurtarma çalışmaları esnasında daha önce bulunan alanın köpekler vasıtasıyla kontrol edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.