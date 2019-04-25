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Zeytin budama kursiyerleri belgelerine kavuştu

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, bölgenin ana geçim kaynaklarından olan zeytincilik sektörüne yönelik olarak düzenlenen budama kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bölgenin ana geçim kaynaklarından olan zeytincilik sektörüne yönelik olarak düzenlenen budama kursuna katılan kursiyerler belgelerini aldı.


Koçarlı Halk Eğitimi Merkezi tarafından bölgenin ana geçim kaynaklarından olan zeytincilik sektöründe budama işleminin usulüne uygun olarak yapılıp en üst düzeyde verim alınabilmesi için yöre halkına zeytin budama kursu verildi. Kurs sonu belgelerini Koçarlı Kaymakamı Fırat Çelik, tarafından kursiyerlere verildi. Kursiyerler kurstan çok memnun kaldıklarını, bu konuda eski bildiklerinin çok yanlış bilgiler olduğunu ve bu kurs sayesinde doğruları öğrendiklerini ifade ettiler.


Kaymakam Fırat Çelik de, zeytin veriminin artırılması için bu kursun daha da yaygın hale getirilmesi konusunda çalışmalar yapılması talimatını verdi. İlçe Kaymakamlığında düzenlenen belge töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Dirik, İlçe Tarım Müdürü V. Aslı Sultan Bakırcı ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri eşlik etti.

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