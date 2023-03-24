Zeytin budamayı uygulamalı öğrendiler

Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen zeytin budama kursunda, kursiyerler sahaya indi, budama işlemlerini uygulamalı öğrendi.

Türkiye'de zeytin ağacı yoğunluğu en fazla illerden olan Aydın'da zeytin üreticileri yeni sezon hazırlıklarına başladı. Zeytin budama sezonun gelmesiyle birlikte zeytin üreticileri araziye inerken, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Didim Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle Akköy Mahallesi'nde düzenlenen zeytin budama kursunda da eğitimler devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen kursiyerler budama işlemlerini uygulamalı olarak öğrendi. Aydın'ın sarı altını zeytinin kalitesini artırmak ve ağacın hastalıklardan korunması amacıyla yapılan budama işlemlerine yoğun ilgi gösteren kursiyerler, arazide hem işin inceliklerini öğrendi hem de budamanın önemini öğrendi.