Zeytin festivalinde markalı ürün vurgusu

Aydın'ın Didim ilçesinde, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı önünde düzenlenen 4. Uluslararası Didim Zeytin Festivali yoğun bir katılımla sürerken, festivalde ‘zeytin reçeli' ilgi gördü.

Didim Zeytin Festivalinde en çok ilgi gören ürünlerden biri olan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencileri tarafından hazırlanan zeytin reçeli olduğunu savunan girişimci iş kadını Ayşe Karapınar, kendisinin de bir zeytin üreticisi olduğunu ifade ederek, öğrenciler tarafından hazırlan zeytin reçelin nadide bir tadı olduğunu ancak bunun marka olmasını arzu ettiklerini belirtti.

Bölgede ilk defa Zeytin dalından mangal kömürün üretilmesine öncülük ettiğini belirten girişimci iş kadını Ayşe Karapınar, ilçe genelinde 1 milyon 200 bin zeytin ağacı varlığının önemli bir potansiyel olduğunu, zeytin, zeytinyağı, zeytin mangal kömürü ve zeytin reçeli gibi buluşlarla markaya gidilmesi bölgede zeytin üreticilerine önemli bir ekonomik değer kazandıracağı gibi zeytin sektöründeki zinciri de canlandıracağını sözlerine ekledi.

Festivale katılımın daha fazla olması için festival tarihinin turizm sezonun ortalarına doğru alınmasının önemine değinen Ziraat Mühendisi Ebru Ayyıldız da, Didim'de bu yıl dördüncüsü düzenlenen zeytin festivalin turistik bir şehir olan ilçe tanıtımına katkı sağladığı gibi festival kapsamında bölgeye gelen zeytin sektöründe yer alan kuruluşlarla üreticilerin buluşmasına olanak sağlayacağını, program kapsamında uzmanların da zeytin konusunda sundukları yeni bilgi paylaşımların sektöre katkı sunacağına inandığını ifade etti.