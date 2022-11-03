Zeytin hırsızı Jandarmaya yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir şahsa ait bahçeden 100 kilogram zeytin toplayan şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi Bozukarası mevkiinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında (A.M) isimli şahsa ati zeytin bahçesinin içerisinde izinsiz bir şekilde zeytin toplayan (L.K) isimli şüpheli şahıs yaklaşık 100 kilogram zeytin ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahsın adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.