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Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızı topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızı topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı.



Aydın İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının engellenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında M.Ç. isimli şahsın bahçesinden C.C. (25) isimli şüpheli şahıs, hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 30 kilogram toplanmış zeytin sahibine teslim edilirken, yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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