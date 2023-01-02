İhlas Haber Ajansı

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Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde başkasına ait bahçeden zeytin toplayan şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde başkasına ait bahçeden zeytin toplayan şahıs Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Alangüllü Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında S.B. isimli şahsın bahçesinden H.G. isimli şüpheli şahıs hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 35 kilogram toplanmış zeytin sahibine teslim edildi. Yakalanan şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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