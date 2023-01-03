Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde 20 kilo zeytini çalan hırsız, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, Germencik ilçesi Alangüllü Mahallesi'nde gerçekleştirdiği devriye esnasında zeytin bahçesinde bir kişinin olduğunu fark etti. Z.G. isimli şahsa ait bahçeden A.D. isimli şüphelinin hırsızlık amacıyla zeytinleri topladığını gören ekipler, şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan A.D. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 20 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.