İhlas Haber Ajansı

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Zeytin hırsızı suçüstü yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri bir şüpheliyi, zeytin hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri bir şüpheliyi, zeytin hırsızlığı yaparken suçüstü yakaladı.



Olay, Efeler ilçesi İmamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerince N.A. isimli şahsın bahçesinden S.D. isimli şüpheli şahıs hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan S.D. hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış 15 kilogram zeytin sahibine teslim edildi.

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