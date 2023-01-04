Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında R.Ç.'ye ait bahçeden G.K. ve B.K. isimli 2 şüpheliyi hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 25 kilo zeytin sahibine teslim edildi.