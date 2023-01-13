Zeytin hırsızları suçüstü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin hırsızı 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Söke ilçesi Kisir Mahallesi'nde jandarma ekipleri devriye esnasında N.A. isimli şahsın bahçesinden Ş.Y., A.Y., H.Ç. ve M.A. isimli şüphelilerin hırsızlık amacıyla zeytin topladığını tespit etti. Harekete geçen jandarma ekipleri 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen toplanmış zeytin ise sahibine teslim edildi.