Zeytin hırsızları yakalandı

Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan bir bahçeden zeytin çalan 2 şüpheli çaldıkları 420 kilogram zeytinle birlikte jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akdam Mahallesi Şeytanlık mevkiinde N.S isimli şahsa ait bahçenin içerisinden zeytin çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde ve çevresinde yaptıkları araştırma sonucunda hırsızlık olayını C.A (30) ve H.B. (64) isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit etti. Jandarma ekipleri şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına alırken, şüphelilerin arazide sakladıkları çuval içerisinde yaklaşık 420 kilogram zeytin de bulunarak bahçe sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.