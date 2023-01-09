Zeytin hırsızları yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir vatandaşın bahçesinden 25 kilogram zeytin çalan hırsızlar Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ekiplerince tarımsal ürün hırsızlığının önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Mursallı Mahallesi'nde icra edilen devriye esnasında M.Ç. isimli şahsın bahçesinden M.Ç. ve B.T. isimli şüpheli şahısların hırsızlık amacıyla topladığı zeytinler ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen çuval içerisindeki yaklaşık 25 kilogram toplanmış zeytin sahibine teslim edildi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.