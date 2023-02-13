İhlas Haber Ajansı

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Zeytin hırsızları yakalandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızlığına karışan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytin hırsızlığına karışan 6 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Dağkaraağaç ve Alangüllü Mahallelerinde zeytin hırsızlığı meydana geldi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş timlerimizce yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren A.A., H.E., M.E., .D.E., G.B. ve D.U. isimli şahıslar farklı alanlarda toplam 189 kilogram zeytinyağı ile suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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