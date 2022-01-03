Zeytin posası suyu gübre hammaddesi olarak değerlendirilecek

Ege Bölgesi'nde önemli bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağı sektörünün yan ürünlerinden olan zeytin posası suyunun (karasu) Aydın'da, çilek üretiminde kullanılan gübrelerinin üretiminde hammadde olarak kullanılması için çalışma başlatıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, ADÜ Sultanhisar Meslek Yüksekokulu ve özel bir zeytinyağı işletmesi iş birliğinde yürütülen proje ile zeytin ve zeytinyağı yan ürünlerinin çilek sektöründe kullanılmasına yönelik çalışma yürütülüyor. Bu çalışmalar kapsamında zeytin posası suyunun çilek üretiminde kullanılan gübrelerin üretiminde kullanılması planlanıyor. Bu sayede zeytin posası suyu üretim için kullanılacak, hem de çevreyi kirletici etkisi ortadan kaldırılacak.

Proje ile ilgili olarak konuşan Sultanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Savaş Duman, “31 Kasım 2020 tarihinde imzalanan protokol gereğince yürütülen bu proje 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun 37. Maddesi çerçevesinde Özel Sektör- Üniversite iş birliği kapsamına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Aydın'ın içinde bulunduğu Ege Bölgesi için önemli bir potansiyele sahip olan zeytin ve zeytinyağına ait yan ürünlerinden biri olan zeytin posası suyunun değerlendirilmesi, bu projenin amacını oluşturmaktadır” dedi.

Sürdürülebilir tarım ve organik tarımın çevre ve insan sağlığı açısından önemine değinen Prof. Dr. Savaş Duman, “Sanayileşmenin, kentleşmenin ve tarımın getirdiği çevre sorunları ile birlikte küresel iklim değişikliğinin de oluşturduğu sorunlar bilim insanlarını bu konular üzerinde çalışmaya yöneltti. Bu proje kapsamında zeytinyağı üretim aşamasında ortaya çıkan zeytin posası suyunun çevre kirliliğine neden olan bir faktör olmaktan çıkarılıp çilek yetiştiriciliğinde gübre hammaddesi olarak kullanarak tekrar kullanıma kazandırılmasının ekonomik olarak bir artı değer oluşturduğu kanaatindeyiz. Toprağın bereketinin artması, bitki sağlığının korunması ve verimliliğinin arttırılması için bilimsel araştırılmalarının yapılması önemlidir. Bu amaçla bugünkü panelimizin de konusunu oluşturan zeytinyağı fabrikalarının atık yan ürünlerinden olan zeytin posasının organik gübreleme materyali olarak kullanım olanaklarının geliştirilmesine yönelik projeler yapmak büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.