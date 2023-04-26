Zeytin sektörü ihracatta 1 milyar dolara koşuyor

Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan zeytin sektöründe, 2022-23 sezonunun ihracat rakamları tarihi rekora koşuyor.

Zeytincilik sektörüne son 20 yılda yapılan yatırımların meyvelerini toplamaya başlayan Türkiye, 2002 yılında 90 milyon olan zeytin ağacı varlığını 192 milyonun üzerine çıkarırken, Türk zeytincilik sektörü ise 2022-23 sezonunun ilk yarısında ihracatını yüzde 144'lük artışla 220 milyon dolardan 537 milyon dolara yükseltti. Zeytincilik sektörünün ihracattaki rekor artışına en büyük katkıyı zeytinyağı ihracatı sağladı. 2022-23 sezonunda 422 bin tonluk rekor rekolteye ulaşan zeytinyağı sektörü bu rekolteyi dövize dönüştürerek 2022-23 sezonunun ilk yarısında 92 bin 143 ton zeytinyağı ihraç ederek Türkiye'ye 407,6 milyon dolarlık döviz getirisi sağladı. Ayrıca Türkiye'nin 2012-13 sezonundaki 92 bin tonluk zeytinyağı ihracat rekoru, 2022-23 sezonunun ilk yarısında geçilmiş olurken, 2012-13 sezonundaki 292 milyon dolarlık zeytinyağı ihracat rakamı bu sezon yüzde 40 geliştirildi.

Türkiye'nin zeytinyağı ihracatının 2021-22 sezonunda da başarılı bir dönem geçirdiğini belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatındaki başarısına 2022-23 sezonunda yeni bir halka eklediklerinin altını çizerek “Türkiye'nin zeytinyağı ihracatı 1 Kasım 2022 - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında 92 bin 143 ton karşılığı 407,6 milyon dolara ulaştı. Sektörümüz zeytin ve zeytinyağı ihracatıyla 2022-23 sezonunun geride kalan ilk yarısında ihracatını yüzde 144'lük artışla 220 milyon dolardan 537 milyon dolara taşıdı. 2023 yılında sektörümüzün ihracatının 1 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz. Sektörümüz için hayal gibi görünen 1 milyar dolar ihracat rakamına Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünde ulaşmak için çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin bugüne kadar en çok zeytinyağı ihraç ettiği 2012-13 sezonundaki ihracat rakamlarına miktar olarak bu sezonun ilk yarısında ulaştık. Döviz getirisi olarak ise yüzde 40'lık ihracat artışı yakaladık. Bu rakamlar bu sezon zeytinyağımızı daha katma değerli ihraç ettiğimizin göstergesidir” dedi.