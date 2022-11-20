Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı

Aydın'da zeytin sezonunun başlaması ile birlikte zeytinyağı yapımı için yağhanelerde de yoğunluk yaşanmaya başlandı.

Türkiye'de en yüksek zeytin ağacı varlığına sahip olan illerden olan Aydın'da zeytin sezonu hareketliliği başladı. Bu yıl zeytin üreticilerinin beklediği yağmurların olmaması sebebiyle zeytinlerde beklenen büyüme olmazken, üreticiler tarafından toplanan zeytinlerin de yağhane yolculuğu başladı. Çiftçilerin önemli geçim kaynaklarından biri olan zeytinler özenle ağaçlardan toplanarak yağhanelere getiriliyor. Son sistem teknoloji ile donatılan yağhanelerde sıkılan zeytinlerden elde edilen zeytinyağlarının litre fiyatı üreticileri de mutlu ediyor. Zeytin sezonu ile birlikte işleri yoğunlaşan yağhane sahipleri ise talepleri yerine getirmek için tam kapasite ile çalışmalarını sürdürerek çiftçilere hizmet ediyor.

"Yağ verimi güzel"

Yaz aylarında yaşanan kuraklığa rağmen yağ veriminin güzel olduğunu aktaran İncirliova ilçesindeki Zeytinyağı Fabrikası Sorumlusu Betül Orak, “Zeytinyağı anne sütünden sonra en yararlı besin kaynaklarından birisidir. Türkiye'nin en önemli zeytin üretim merkezi ve ağaç bolluğu bakımından en yüksek ağaç varlığına sahip Aydın'da zeytin üretim sezonumuz başladı. Sezonumuz şu an için güzel gidiyor. Kasım ayının ilk haftası ile beraber sıkım yapmaya başladık. Çiftçilerimiz de zeytinlerini getirmeye başladı. Randımanımız 4-4,5 arasında değişiyor. Tabi bu sene biraz kuraklık var, bu yüzden zeytinlerde de biraz azalma var ama randımanlarımız güzel gidiyor. Hiçbir sıkıntı yok” dedi.