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Zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 47 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytin toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 47 yaşındaki şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakınları Aydın Devlet Hastanesi'nde 3 gündür Yoğun Bakım Servisi'nde tutulan Durmuş Gökbaş'ın organlarını bağışladı.


Edinilen bilgiye göre; Ata Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk babası Durmuş Gökbaş, önceki gün zeytin toplamak için ağaca çıktı. Zeytin toplarken ağaçtan düşen Gökbaş, ağır yaralı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan talihsiz adamın bugün sabah saatlerinde beyin ölümü gerçekleşince, yakınları tarafından organları bağışlandı. Durmuş Gökbaş'ın organları çeşitli hastalara nakledilmek üzere alınırken, genç yaşta hayatını kaybeden Durmuş Gökbaş'ın ani ölümü herkesi üzdü.

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