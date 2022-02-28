Zeytin ve zeytinyağı fiyatları artınca el yapımı tarım aletleri de kıymete bindi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde demircilik işi ile uğraşan ve çapa, tara, balta gibi tarım aletleri yapıp satan Aytekin Candar, "Zeytin ve zeytinyağı fiyatları artınca ağaçlar kıymete bindi. Hal böyle olunca da el yapımı tarım aletleri de kıymete bindi" dedi.

Zeytin üretiminde ilk sırada olan Aydın'da zeytin hasat sezonu devam ediyor. Aydın'da zeytin ve zeytinyağı gün geçtikçe değer kazanırken, bu sene zeytinyağının da kilosu 50 TL'den alıcı buluyor. Zeytin ve zeytinyağı değere binerken, Korona virüs salgını ile birlikte tarımın da önemi gözler önüne serildi. Üreticiler de tarlalarındaki başta zeytin ağaçları olmak üzere tüm ağaçlara ve ürünlerine gözü gibi bakmaya başladı. Çiftçinin tarlayla ilgilenmesi de tarım aleti satıcılarının da yüzünü güldürdü. Tekeler Mahallesi'nde vatandaşlar gününün çoğunluğunu tarlada geçirirken, kimi vatandaşlar çapa, tara ve orak gibi tarım el aletlerini yenilemek, kimileri de bakımını yaptırmak için mahalledeki demircinin yolunu tuttu.

Kırsal Tekeler Mahallesi'nde 25 yıldır demircilik işi ile uğraşan 43 yaşındaki Aytekin Candar, "Uzun yıllardır burada esnaflık yapıyorum. Malum sadece el aletleri yaparak geçimi sağlamak biraz zor. Bunun yanında çatı yapımı ve motor tamiratı da yapıyorum. Zeytin ve zeytinyağı Allah'a çok şükür bu dönem iyi para etti ve üreticinin yüzü güldü. İnşallah Aydınımızın simgesi haline gelen bu ürünler her zaman üreticinin en değerli ürünü olmaya devam eder. Pandemi dönemi de tarımın önemini bir kez daha kanıtlamış oldu. Çiftçiler tarlalarına daha da önem vermeye başladı. Buralarda tarla işi hiç bitmez mutlaka her gün yapacak bir şey bulunur. Bu nedenle tarımda el aleti olarak kullanılan çapa, tarak, ora ve balta gibi gibi ürünler çiftçinin elinden düşmez. Bu durum bizleri de mutlu etti. Çiftçilerimiz ya el aletlerini yeniliyor yada çelikleme için el aletlerini iş yerime getiriyor. Ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Kendi el emeğimiz olan çapalar 100 TL'den alıcı bulurken, çeliklemeyi ise 50 TL'den yapıyoruz" dedi.

Bunu yanında akaryakıta gelen son zamanlarla birlikte çiftçilerin motosiklet ve ATV tarzı araçlara yöneldiğini belirten Candar bu tür araçların da tamir ve bakım işlerinin de yoğunlaştığını sözlerine ekledi.