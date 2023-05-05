Zeytinyağı hırsızı her yerde aranıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde bir ikametten 100 kilogram zeytinyağı, 25 kilogram zeytin ve 2 adet bakır tencere çalınması ile ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından kimliği tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüpheli ise her yerde aranıyor.

Olay, Yeşilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahsın ikametinden 100 kilogram zeytinyağı, 25 kilogram zeytin, 2 adet bakır tencere kimliği belirsiz şahıs yada şahıslarca çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Suç Araştırma Timi ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 3 şüpheli şahsın kimliği tespit edildi. Şüphelilerden 2'si yapılan operasyonlarla yakalanarak gözaltına alırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği öğrenildi. Şüpheli şahısların kazanları sattığı işyeri de tespit edilerek 2 adet kazan ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.