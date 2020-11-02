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Zincirleme kaza, trafiği kilitledi

Aydın Umurlu’da meydana gelen zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi.

Aydın Umurlu'da meydana gelen zincirleme trafik kazası trafiği kilitledi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçların yoldan çekilmesi ile yol trafiğe açılabildi.


Akşam saatlerinde Aydın-Denizli E-87 Karayolu Umurlu mahallesi içerisinde önce bir dorseyi çeken tır arız yaptı. Ardından aynı yolda araçlar çarpıştı. 4 aracın karıştığı kazada karayolu trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesi ile bir süre sonra araçların bir kısmı yoldan çekilerek yol tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Kazada iki kişi hafif yaralanırken, bölgeye yol kenarında kalan dorseyi çekecek başka bir tırın gelmesi yolda trafik akışı normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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