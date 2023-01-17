İhlas Haber Ajansı

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Zincirleme kazada motosiklet ikiye bölündü

Zincirleme trafik kazasında otomobillerin arasında kalan motosikletli kurye yaralandı, kazada ikiye bölünen motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.


Kaza, Efeler ilçesi Işıklı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta meydana gelen 5 araçlı zincirleme trafik kazasında, Ü.K. idaresindeki 09 AEC 354 plakalı motosiklet otomobillerin arasında sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet adeta ikiye bölünürken, motosikletli kurye ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosikletli kurye Ü.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Zincirleme kazada ikiye bölünen motosiklet ise kullanılamaz hale geldi.

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