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Ziraat Fakültesi Akademik Kurul toplantısı gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi 2020 yılı Akademik Kurul Toplantısı, gerçekleşti.


Eğitim öğretim faaliyetleri ve bu dönem içinde yapılan tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verilen akademik kurul toplantısında, Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, yapılan bilimsel çalışmalar ve uzaktan eğitim hakkında bilgi vererek fakültenin yüzde 100 doluluk oranına sahip olduğunu, ayrıca 359 yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunduğunu belirtti.


Bu dönem içinde bitkisel ve hayvansal üretimde bulunduklarını belirten Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, ülke ekonomisine ciddi katkılar yaparak 2 yılda yüzde 100 artış sağladıklarını; birçok alt yapı, alet ve ekipman kazandırdıklarını, yeni logo ve markayla birlikte kaşar, çivil, örgü peyniri üretmeye başladıklarını vurguladı. Eğitim seminerlerinin yanı sıra ilk kez buğday ve mısır hasadı şenliği ve ADÜ TV üzerinden mezuniyet töreni düzenlediklerini de belirten Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, 2020 yılının Fakülte adına güzel ve başarılı geçtiğini söyledi.


Akademik kurul, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın'ın konuşmasının ardından öğretim üyelerinin görüş ve önerileri alındıktan sonra sona erdi.

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