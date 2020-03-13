Ziraat Fakültesi öğrencilerinden TÜBİTAK başarısı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri tarafından 2020 yılı Mart ayı içinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) sunularak destek alan proje sayısı 10'a yükseldi.

Tarımsal Mücadele, Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Tarımsal Biyoteknoloji alanlarında destek veren TÜBİTAK'a Ziraat Fakültesince sunulan toplam 10 proje desteklenmeye hak kazandı.

Toplam 22 Ziraat Fakültesi öğrencisinin yürütücülüğünde, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Seher Benlioğlu, Prof. Dr. Ayhan Yıldız, Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Uysal, Dr. Öğretim Üyesi Emre Sevindik, Dr. Öğretim Üyesi Yakup Onur Koca danışmanlığında hazırlanan projeler, TÜBİTAK'tan başarıyla döndü.

TÜBİTAK'ta elde başarılardan dolayı proje danışmanı ve öğrencilerini tebrik eden Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, projelerde yer alan öğrencilere ve danışmanlarına çalışmalarında başarılar diledi.