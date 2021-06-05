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Ziraat Fakültesi'nde 'Afet Farkındalık Eğitimi' gerçekleştirildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi’nde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Aydın İl Müdürlüğü tarafından çevrimiçi olarak ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi'nde İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Aydın İl Müdürlüğü tarafından çevrimiçi olarak ‘Afet Farkındalık Eğitimi' verildi.



Aydın İl Müdürlüğü'nde görevli Arama Kurtarma Teknisyeni ve Eğitmen İsmail Ünal'un gerçekleştirdiği eğitime, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. İsmail Ünal'ın afetler hakkında temel ve önemli bilgiler verdiği eğitimde, bireylerin herhangi bir afet sırasında neleri yapıp neleri yapmaktan kaçınmaları gerektiğinin altı çizildi. Ziraat Fakültesi akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören AFAD eğitimi, soru ve cevap bölümünün ardından sona erdi.

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