Ziraat Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

Mezun olan 350 öğrenci yemin ederek ‘Ziraat Mühendisi' unvanı aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından fakülte dönem birincisi yaş kütüğüne plaket çakarak başarı belgesini aldıktan sonra yaptığı konuşmada başarısında emeği geçen akademik personele ve ailesine teşekkür ederek yarınlara umutla bakan ve sorunlarında farkında olan bir genç olarak mezun olduğunu belirtti. Geçen dört yılda ülke olarak büyük felaketlere maruz kaldıklarının da altını çizen başarılı öğrenci, pozitif bilim, ahlak ve vicdan vurgusu yaparak rotalarını buna göre belirlemeleri gerektiğini ifade etti.

“Bir taraftan üreten bir taraftan da eğiten bir modeli uyguluyoruz”

Fakülte birincisi öğrencinin ardından bir konuşma yapan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu: “Fakültemizde şu an itibariyle bin 719 öğrencimiz bulunmaktadır. Bölümlerini başarıyla tamamlayarak Ziraat Mühendisi olan 350 öğrencimizi mezun ediyoruz. Ziraat Fakültesi, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında öğrencilerimizin daha iyi yetişebilmesi amacıyla 2 bin 400 dekar olan uygulama alanında hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim faaliyetlerine devam etmektedir. Kendi sahip olduğumuz ziraat Çiftliği markası ile hem üretim gerçekleştiriyor hem de ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz. Bir taraftan üreten bir taraftan da eğiten bir modeli uyguluyoruz” dedi. Dekan Gençsoylu, konuşmasının sonunda emeklerinden dolayı akademik personele, mezun öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

“Geleceğe ümitle ve güvenle bakmanızı rica ediyorum”

Törende son konuşan Aydın Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin de konuşmasında: “Çok geniş bir alanda ve önemli bir konumdaki fakültemiz, öğrencilerimiz için hem teoride hem de uygulamada çok önemli bir yere sahip. Son yıllarda da Ege'de yıldızı parlayan bir fakültemiz. Öğrencilerimizin böylesine önemli ve seçkin bir fakülteden ziraat mühendisi olarak mezun olmaları bir şans. Kendilerini kutluyorum. Aralarında gelecekleri için endişe eden öğrencilerimize şu tavsiye ediyorum; öncelikle kendilerine güvensinler. Çünkü gıda günümüzde çok önemli bir yere sahip. Sizlerin geleceği inanılmaz şekilde açık. Sadece birlikte arkadaşlarınızla ve çevrenizle entegre olarak çalışmanız gerekiyor. Devletimizin desteklerinden faydalanarak memur olmak yerine kendi özel işinizi de kurabilirsiniz. Geleceğe ümitle ve güvenle bakmanızı rica ediyorum” dedi.

ADÜ Koçarlı Ziraat Fakültesi'nin bünyesinde bulunan Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Biyosistem Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Su Ürünleri Mühendisliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme ve Zootekni bölümlerinin birincileri ve mezunları belgelerini protokol üyeleri ile hocalarının elinden aldı. 2022- 2023 Akademik Yılı mezun öğrencilere belgelerinin verilmesi ve yemin töreninin ardından kep atma seremonisi ile mezuniyet töreni sona erdi.