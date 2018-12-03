Ziraat Odası Başkanı Kendirlioğlu'ndan ÇKS duyurusu

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, “Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 üretim yılı ÇKS kaydını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yaptıramayan çiftçilerin yaşadığı mağduriyeti gidermek için 2018 üretim yılı müracaat süresine 31 Aralık 2018 tarihine kadar uzattı. Bu konuda 'Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik', Resmi Gazete'de yayımlandı. ÇKS yönetmeliğine göre, üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları üretim yılının 30 Haziran tarihinde sona ermektedir. Çiftçilerin bu tarihten sonra sahip oldukları veya kiraladıkları tarım arazileri hariç olmak üzere ÇKS'ye yeni bir çiftçi ve arazi kaydı yapılmamaktadır. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile 2018 üretim yılına ilişkin başvurularını 30 Haziran 2018 tarihine kadar yapamayan çiftçiler, söz konusu üretim yılına ilişkin çiftçi kayıt başvurularını 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapılabilecek” dedi.